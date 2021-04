Star Wars, il generale Hux potrebbe tornare? Risponde Domnhall Gleeson

A più di un anno dalla conclusione della trilogia sequel di Star Wars, Domnhall Gleeson si è detto aperto alla possibilità di un ritorno nei panni del Generale Hux, personaggio secondario degli ultimi tre film della saga che incontra il suo destino nell'ultimo dei tre, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ottenendo un po' di redenzione per sé.

Come noto ai fan della saga, nell'ultimo film della trilogia sequel Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, scopriamo che il generale Hux era nel frattempo diventato una spia al servizio della Resistenza, opponendosi quindi a quel Primo Ordine che nei film precedenti comandava come generale degli squadroni, ma trovando poi la morte dopo la sua redenzione.

Nel corso di una recente intervista concessa a ComicBook, Gleeson ha detto la sua su un possibile ritorno nei panni del personaggio in uno dei possibili progetti futuri della Lucasfilm: "Qualche persona me l'ha chiesto visto che accadono così tante cose nell'universo di Star Wars, ma riguarda sempre se la storia è buona. Se la storia da raccontare è buona io ci sono sempre. Quindi sì, sarei felice di tornare e se non dovessi farlo ho fatto la mia parte. Tre film sono tanti".

In precedenza, lo stesso Gleeson aveva rivelato che il generale Hux doveva avere più spazio in L'Ascesa di Skywalker: "Sarebbe stato bello rimanere un po' più a lungo, sicuramente. Sarebbe stato bello vedere un po' di più questo suo ruolo da spia, ma J.J. Abrams è uno che sa quello che fa, e ho sentito una specie di rantolo al cinema quando è successo, quindi credo che avesse ragione lui.Penso che il film sia quello che il film doveva essere. Ci sono sempre cose che vorresti vedere di più, ma non puoi avere un film di 17 ore, per lo meno è quello che mi è stato detto. Apparentemente non è permesso, quindi sono stato contento di quello che c'era".