Star Wars: Heir to the Empire, il clamoroso fan poster per il sequel mai fatto

Nell'attesa del film di Filoni sulla saga di Star Wars, su Instagram spopola un poster realizzato da un autore appassionato della saga. Dateci un'occhiata!

L'autore @bensolo_cup ha pubblicato su Instagram un post disegnato da lui che raffigurerebbe il poster di "Star Wars: Heir to the Empire". (troverete il poster in calce).

In esso non manca quasi nessuno all'appello: vediamo infatti tantissimi personaggi della saga volteggiare nello spazio. (Si scorgono Ahsoka, Ezra Briger, Din Djarin, il Grand'Ammiraglio Thrawn e molti altri). Ma l'elemento più iconico del design dell'autore è la compresenza dei tre personaggi fondamentali della storia: Luke Skywalker, Han Solo e la Principessa Leila.

A quanto pare i tre non avrebbero mai condiviso lo schermo in contemporanea, quindi tale concept sarebbe una grande 'rivoluzione' per la saga.

Il titolo Star Wars: Heir to the Empire non è casuale: si vocifera infatti che sia questo il nome del sequel di Dave Filoni, che è attualmente in lavorazione. Che questo sequel sia l'occasione giusta per riunire i tre personaggi?

Alcuni fan stanno già teorizzando il ritorno di un personaggio nel prossimo film di Filoni insieme ad altre fantasie nutrite dalla curiosità del nuovo progetto. I fan affidano a questo sequel 'la redenzione' del franchise, dunque c'è anche molta aspettativa nei confronti del regista.