Star Wars, Hayden Christensen: 'Temevo che la parte sarebbe andata a Leonardo DiCaprio'

L’Anakin Skywalker interpretato da Hayden Christensen è entrato a pieno titolo nel novero dei personaggi più amati dai fan di Star Wars e da tutta la platea degli amanti della settima arte. L’attore ha rivelato in una nuova intervista la sua paura per l’ottenimento del ruolo, una volta saputo dei contatti della produzione con Leonardo DiCaprio.

Dopo aver riportato la notizia della conferma di Ahmed Best per un nuovo progetto su Star Wars, torniamo ad occuparci della trilogia prequel per condividere le parole dell’attore canadese che, nel corso di un’intervista con Empire, ha confessato quanto abbia temuto la concorrenza di DiCaprio e quanto non si sentisse pronto per un ruolo di tale importanza, al punto da chiedere al suo agente di cercargli altre opportunità: “Sembrava una cosa troppo grande. Ho chiesto se ci fosse un altro ruolo per il quale stessero facendo il casting, perché Anakin mi sembrava irraggiungibile”.

Il fatto che il protagonista di Titanic fosse in lizza per la parte aveva alimentato l’idea che non ci fossero speranze: “Questo ha confermato il mio pensiero che il ruolo sarebbe andato ad un altro attore. Durante l’intero processo di audizione mi ero detto, fin dal primo giorno, che non avrei avuto la parte. Non c’era alcuna possibilità. E credo che questo mi abbia aiutato molto, perché mi ha liberato in molti modi. E quindi è stata davvero una sorpresa per me quando ho ottenuto la parte”.

In una vecchia intervista DiCaprio aveva spiegato di aver rinunciato al ruolo, non ritenendosi pronto per quel tipo di narrazione. Christensen ha voluto in questo senso commentare le parole del collega spiegando: “La portata dell’opportunità era emozionante, ma anche preoccupante. C’è un detto: ‘La pressione è un privilegio’. Sono stato molto felice di aver ottenuto la parte. Ero entusiasta di poter esprimere l’idea di George su come qualcuno passi dal bene al male”.

Di certo un ruolo che ha cambiato la carriera e la vita del giovane artista, in grado di sopportare la pressione e tirare fuori un personaggio riuscitissimo e degna genesi di uno dei villain più iconici della storia del cinema.

