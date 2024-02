Star Wars, Hayden Christensen suggerì a George Lucas gli 'occhi da Sith' di Anakin

Di chi è stata l'idea degli occhi da Sith di Anakin? A quanto pare è stato un suggerimento di Hayden Christensen, che ha consigliato al regista George Lucas di aggiungere questo elemento allo sviluppo del personaggio di Anakin Skywalker.

"Quella scena è il punto critico della caduta di Anakin nel lato oscuro. Ha davanti a sè sia Mace Windu che Darth Sidious, Jedi e Sith, entrambi stanno chiedendo la sua fedeltà e Anakin deve fare una scelta. Quando stavamo girando quella scena, George diceva che Anakin era tra due fuochi ma non era ancora corrotto, e voleva ancora fare la cosa giusta. È una scena di profonda transizione per il personaggio ed è la scena che determina la traiettoria di tutto ciò che viene dopo. Mi ricordo che nelle settimane precedenti alla scena stavo cercando di capire come esprimere la sua svolta e l'unzione da parte di Darth Vader. C'era bisogno di un cambiamento visibile nel personaggio e questo è stato l'inizio della discussione tra me e George su dare ad Anakin gli occhi da Sith" ha rivelato Christensen all'Empire.

Inizialmente Lucas non ha ben accolta l'idea dell'attore, come racconta lo stesso Christensen: "All'inizio non c'era menzione di questa cosa e all'inizio quando l'ho proposta George era contrario. Amavo l'immagine degli occhi da Sith e pensavo potessere avere senso: li avevano sia Darth Maul che Sidious. George aveva replicato dicendo che Count Dooku non li aveva, e a quel punto pensavo fosse finita lì. Qualche giorno dopo è tornato da me e mi ha detto che ci aveva pensato di più e aveva cambiato idea sugli occhi da Sith, ma non per quella scena. Il passaggio di Anakin al lato oscuro non riguarda solo il bene o il male o delle opinioni ideologiche; riguarda anche le tempistiche e le circostanze". Qui potete trovare la nostra recensione di Star Wars-La vendetta dei Sith.