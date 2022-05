Star Wars, Hayden Christensen:'Mi è piaciuta molto la trilogia sequel'

Hayden Christensen ha dichiarato di essere un fan della trilogia sequel di Star Wars. L'attore canadese ha interpretato Anakin Skywalker nella trilogia prequel in L'attacco dei Cloni e La vendetta dei Sith ed ora è pronto a tornare nel personaggio di Darth Vader nella serie Disney+, Obi-Wan Kenobi.

"Mi è davvero piaciuta la trilogia sequel. Penso che sia stato fantastico il modo in cui hanno onorato questo personaggio. Mi è piaciuto tutto quello che hanno fatto ed è stato divertente per me tornare ad essere un fan e guardare quelle storie come tutti gli altri" ha confessato l'attore. Hayden Christensen è euforico per il ritorno nel ruolo di Darth Vader nella serie tv dello Star Wars Universe.



Christensen ha partecipato con un breve cameo vocale a L'ascesa di Skywalker, come uno dei Jedi che appaiono a Rey (Daisy Ridley) durante la sua battaglia con l'Imperatore.

L'attore tornerà nel ruolo di Vader nella serie con Ewan McGregor. Obi-Wan Kenobi è in esilio su Tatooine e veglia sul giovane Luke Skywalker. Nel frattempo Darth Vader è alla ricerca dei Jedi sopravvissuti con i suoi sinistri Inquisitori.



"Sta cercando riconciliazione con il suo passato e c'è molta esplorazione del personaggio nella serie. C'è questa lotta intrinseca dell'identità personale con questo personaggio e nello show possiamo esplorarla. Ma sta cercando di seppellire Anakin il più profondamente possibile".



Obi-Wan Kenobi uscirà il 27 maggio su Disney+.