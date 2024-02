Star Wars, Hayden Christensen chiese scusa ai ragazzini che terrorizzò sul set

Hayden Christensen parla di una delle scene più disturbanti di Star Wars-La vendetta dei Sith: si tratta del momento in cui Anakin Skywalker massacra tutti i Jedi, compresi i bambini. L'attore ricorda in particolare di aver terrorizzato uno dei giovani attori, Ross Beadman, con l'obiettivo di ottenere una reazione più autentica.

"Quando mi incontrano i bambini sembrano aver dimenticato quella scena. Non sono intimiditi e non hanno paura. Sono solo contenti di incontrare Anakin. Ci sono state molte discussioni su quella scena, e amo il fatto che George Lucas l'abbia fatta. È stata una mossa coraggiosa. E scioccante. Quando abbiamo filmato quella scena abbiamo avuto qualche difficoltà a ottenere la reazione che volevamo dal bambino. Così gli ho gridato e ringhiato contro perchè avevamo bisogno di un momento autentico dove lui era spaventato. Ho ottenuto la risposta di cui avevamo bisogno e la scena ha funzionato. L'ho incontrato anni dopo e gli ho detto "Mi dispiace per come sono andate le cose" ha rivelato Christensen.

Christensen, durante l'intervista con l'Empire Magazine, ha rivelato altro riguardo al dietro le quinte dei prequel di Star Wars: in particolare l'attore ha parlato del suo ruolo nella costruzione del personaggio di Anakin Skywalker, confessando di essere stato lui a suggerire a George Lucas gli 'occhi da Sith' per Anakin. La performance di Christensen in Star Wars: L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith è stata inizialmente divisa sia presso il pubblico giovane sia tra i veterani della saga: ma col passare del tempo la ricezione della trilogia prequel è diventata sempre più positiva. Qui potete trovare la nostra recensione di Star Wars-La vendetta dei Sith.