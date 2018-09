Star Wars: Hasbro svela l'action figure Black Series esclusiva per Lucca Comics & Games

Protagonisti indiscussi della cultura pop da decenni, amatissimi da un’interminabile schiera di fan di tutte le età, i personaggi iconici della saga Star Wars continuano imperterriti ad appassionare e stupire i loro affezionatissimi adepti...

E lo fanno con un annuncio ufficiale firmato Hasbro che lascerà tanti a bocca aperta: ai Comic Con di Londra e Parigi e, soprattutto, al Lucca Comics & Games sarà disponibile in esclusiva assoluta una magnifica e imperdibile action figure della sorprendente linea Black Series dedicata al mitico Capitano Han Solo e alla sua Principessa Leia Organa.

Per l’Italia è una prima volta che di sicuro farà saltare di gioia i tantissimi appassionati: sono già previste code interminabili in quel di Lucca, impossibile farsi scappare un gioiellino del genere. Il design particolare e accattivante, molto realistico e poco cartoonesco, è ispirato a uno dei film più noti della saga creata da George Lucas, se non il più celebre in assoluto: L’Impero Colpisce Ancora. Una fedele riproduzione che ricalca in ogni minimo dettaglio l’outfit, l’aspetto fisico e le espressioni degli intramontabili personaggi interpretati da Harrison Ford e Carrie Fisher nella pellicola del 1980.

Personaggi che, pur avvicinandosi al quarantesimo anno di età, continuano a essere un punto di riferimento per più di una generazione, senza dubbio due delle personalità più amate e caratteristiche della storia del cinema.

L’esclusiva action figure fa parte della linea Star Wars The Black Series, il punto di riferimento per i veri collezionisti. Destinata a diventare un must have a tutti gli effetti, è alta più di 15 centimetri e riproduce minuziosamente e ai limiti del reale le sembianze delle due icone cinematografiche. Dei veri pezzi da collezione che, grazie a diversi punti di articolazione, si prestano anche ad avvincenti sessioni di gioco. I più piccoli, infatti, potranno rivivere le scene più belle ed emozionanti dei film grazie al play set che, oltre alla bellissima Princess Leia e al coraggioso Han Solo, contiene anche la riproduzione di quattro accessori personalizzati.

Insomma, un vero oggetto del desiderio che non può mancare nelle teche di un collezionista degno di tale nome. Oltre a selezionatissimi store online, l’action figure sarà reperibile in Europa solo ed esclusivamente in tre grandi occasioni: ai Comic Con di Londra e Parigi, previsti entrambi dal 26 al 28 ottobre, e al nostrano Lucca Comics & Games. La numerosa schiera italiana degli “Star Wars Lovers” non dovrà far altro che recarsi nella cittadina toscana tra il 31 ottobre e il 4 novembre e andare alla ricerca del padiglione monografico dedicato al mondo Hasbro di Piazza San Giusto. All’interno non solo le esclusive Black Series di Star Wars, ma anche le serie limitate e da collezione Marvel Legend e ai Transformers.