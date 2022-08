Star Wars, Harry Styles smentisce le voci di un suo ingresso nel franchise: 'Tutto falso'

Harry Styles è uno degli attori più ricercati del momento e dopo il ingresso nel MCU sembrava per lui giunto il momento di entrare a far parte di un altro grande franchise, quello di Star Wars. Il cantante di As It Was ha però voluto smentire prontamente questa notizia, rivelando che si tratta di voci del tutto infondate.

In un'intervista rilasciata a Rolling Stones l'interprete di Starfox ha detto: "Questa è la prima volta che ne ho sentito parlare, è tutto falso". Poi aggiungendo di non essere alla ricerca di nuovi ruoli, visti i suoi molti impegni in diversi ambiti artistici ha poi aggiunto di non trovare la recitazione appagante quanto la musica:

"Quando fai musica, succede qualcosa. È davvero un'esperienza creativa, ti fa crescere. Al contrario invece, la recitazione consiste nel non fare nulla, nell'attesa. Per me questa è la parte peggiore, non la trovo così così appagante. Mi piace farlo in questo momento, ma non credo che lo farò per molto tempo".

Nonostante il suo amore non così travolgente per la cosiddetta settima arte, presto rivedremo Harry Styles al cinema in Don't Worry Darling, la pellicola diretta da Olivia Wilde in cui recita al fianco di Florence Pugh. Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 22 settembre.

