Star Wars, Harrison Ford: 'Non so che c*zzo sia un Fantasma della Forza'

Natalie Portman non ha chiuso a un suo possibile ritorno come Padme in Star Wars. Chi ha invece sicuramente concluso la sua esperienza in Guerre Stellari è Harrison Ford, che sembra non aver ancora ben compreso alcune dinamiche della saga.

Han Solo ritorna in Star Wars: L'ascesa di Skywalker per un piccolo cameo in cui si confronta con il figlio Kylo Ren. Alcuni fan pensano che Solo fosse in realtà un fantasma della forza o una proiezione voluta dalla principessa Leia Organa. In un’intervista con USA today, è stato chiesto ad Harrison Ford se effettivamente la teoria fosse corretta, e l’attore ha risposto… a modo suo:

“Un fantasma della Forza? Non so cosa sia un fantasma della Forza. Non lo dica a nessuno. Non parlo abbastanza forte per il suo registratore. Non ho la minima idea di cosa ca**o sia un fantasma della Forza. E non mi interessa.”

Come sempre schietto e diretto, è risaputo che il buon Harrison Ford non fosse un amante del suo personaggio in Star Wars, tanto da suggerire a George Lucas di farlo morire, anche se in maniera dignitosa:

“Pensavo che Han Solo dovesse morire. Pensavo che dovesse sacrificarsi per gli altri due personaggi (Luke Skywalker e la Principessa Leia Organa). Ho detto: "Non ha una mamma, non ha un papà, non ha un futuro. Non ha responsabilità nella storia a questo punto, quindi permettiamogli di sacrificarsi”.

