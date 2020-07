Star Wars: un Harrison Ford inedito in questo concept art da Il Risveglio della Forza

Oggi conosciamo tutti l'ingresso in scena di Harrison Ford nei panni di Han Solo in Star Wars: Il Risveglio della Forza, dove il contrabbandiere più famoso della galassia rimette piede nel suo amatissimo Millennium Falcon dove a bordo conosce i due nuovi protagonisti della saga, Rey e Finn. Ma questo episodio poteva essere diverso...

Ricordiamo tutti la celebre battuta, "Chewie, siamo a casa...", pronunciata da Han Solo nel momento in cui lo rivediamo per la prima volta dopo più di trent'anni da Il Ritorno dello Jedi, ma la sequenza del suo ingresso nel film poteva essere molto diversa. In nuovo concept art infatti vediamo come sarebbe potuta essere in alternativa; il concept artist Christian Alzmann ha infatti pubblicato uno schizzo in cui il celebre contrabbandiere sta bevendo con dei suoi colleghi (stramazzati sul tavolo) alla cantina e lo vediamo indossare abiti decisamente diversi, come un cappotto enorme che gli cinge tutto il corpo. Questo diverso esordio nel film avrebbe richiamato certamente il suo ingresso nel primo Star Wars del 1977 dove per la prima volta lo vediamo all'interno della cantina, quando fa la conoscenza di Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere Han Solo con questa mise inedita o preferite la versione che abbiamo ammirato in sala? Ray Fisher, intanto, ha ricordato il suo provino per Star Wars: Il Risveglio della Forza; vediamo, invece, quanti sacrifici fece la nostra Carrie Fisher per la sua parte in Star Wars: Episodio VII.

Inoltre, vi rimandiamo a un concept art inedito dedicato stavolta a Luke Skywalker e che mostra il Maestro Jedi in un look che richiama quello di un anziano e saggio samurai.