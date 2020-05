Star Wars: Harrison Ford improvvisò una battuta iconica, ecco quale

Se c'è un franchise pieno zeppo di battute iconiche quello è Star Wars. Con frasi immortali come 'Che la Forza sia con te' generazioni di appassionati di Star Wars sono cresciute nel corso dei decenni. Harrison Ford è una delle star a cui sono riservate le frasi più iconiche. E una in particolare pronunciata da Han Solo è nata sul momento.

Ne L'Impero colpisce ancora, la principessa Leia (Carrie Fisher) confessa i suoi sentimenti ad Han Solo (Harrison Ford), dicendogli 'Ti amo!'. Han Solo la guarda negli occhi e le dice 'Lo so'. Una risposta che ha sempre lasciato di stucco gli spettatori ma che rispecchia fedelmente le caratteristiche del personaggio.



In un servizio pubblicato di recente da Empire in occasione del quarantesimo anniversario de L'Impero colpisce ancora, viene ripercorso quel momento della lavorazione. In sceneggiatura Han Solo avrebbe dovuto rispondere 'Ti amo anche io'. Ma sappiamo che il regista Irwin Kershner lo considerò 'troppo sdolcinato' per un personaggio tutto d'un pezzo come Han. Kershner ha chiesto a Ford d'improvvisare ma la soluzione finale arrivò dopo una lunga serie di tentativi.

All'inizio George Lucas era profondamente contrariato quando vide questa versione, asserendo che secondo lui Han Solo non avrebbe mai risposto in quel modo. Ma dopo aver mostrato la scena ad un pubblico e constatando la reazione positiva, anche Lucas si convinse.

George Lucas inizialmente dubitava anche del successo di Yoda ma poi il personaggio divenne uno dei più amati dello Star Wars Universe. Su Everyeye trovate la recensione de L'Impero colpisce ancora.