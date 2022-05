Star Wars: riemerge un'intervista, Luke e Leila anticipano una saga completamente diversa

Un'intervista del 1980 con Mark Hamill e Carrie Fisher vede le star descrivere i piani per il futuro di Star Wars, che hanno poi preso una direzione diversa rispetto a quella che conosciamo.

Il 4 maggio, giorno delle celebrazioni dello "Star Wars Day", l'Instagram ufficiale della BBC Archive ha condiviso una clip di un episodio di Blue Peter andato in onda per la prima volta nel 1980. Parlando con la conduttrice Sarah Greene, Hamill e Fisher raccontano: "Faremo un altro film di Star Wars insieme. Terminiamo la trilogia e poi torniamo indietro di 20 anni e facciamo la storia del giovane Darth Vader e del giovane personaggio di Alec Guinness", dice Hamill. Mentre i due personaggi a cui si riferiva, Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi, hanno avuto ruoli centrali nei film prequel, la previsione di Hamill sul proprio personaggio ha avuto un cambiamento sostanziale nella saga: "E nel terzo film... Luke ha circa cinque o sei anni".

Blue Peter è una serie TV per bambini della BBC andata in onda dal 1958. Nell'intervista, Hamill scherza inoltre sul casting di un giovane Luke Skywalker: "Forse uno dei tuoi spettatori di Blue Peter sarà pronto per il ruolo!"

Un'altra differenza tra il canone di Star Wars e i piani iniziali raccontati dalle due star è nel titolo del terzo film, che per Hamill e Fisher sarà "La vendetta dello Jedi", a differenza de "Il Ritorno dello Jedi". Passeranno decenni prima di vedere "La vendetta dei Sith" divenire il titolo del terzo capitolo della trilogia prequel.

Per quanto riguarda l'universo di Star Wars, è da pochi giorni uscito il nuovo trailer di Obi-Wan Kenobi, lo show con Ewan-McGregor che debutterà su Disney+ il prossimo 27 maggio.