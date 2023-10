Star Wars, Guillermo del Toro svela nuovi dettagli sul suo film cancellato

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro ha confermato di essere stato coinvolto nel progetto, successivamente accantonato, di un film di Star Wars dedicato a Jabba the Hutt, il signore del crimine più famigerato della galassia. Nonostante la cancellazione del film, del Toro ha svelato alcuni dettagli sulla lavorazione.

La conferma della produzione di un film di Star Wars diretto da Guillermo del Toro risale addirittura al 2017 ma non passò molto tempo prima che fosse cancellata definitivamente. All'epoca Lucasfilm era appena passata nelle mani di Disney e diverse idee su film e serie tv vennero ben presto accantonate. Guillermo del Toro è tornato a parlare del film su Jabba the Hutt, spiegando che si sarebbe concentrato sull'ascesa e la caduta del personaggio.



"Avevamo progettato un mondo fantastico e cose fantastiche. Abbiamo appreso. Perciò non puoi mai essere ingrato con la vita. Qualunque cosa la vita di mandi c'è qualcosa da imparare" ha dichiarato il regista, che sembra essersi fatto una ragione sulla cancellazione del progetto.



Senza dubbio il pensiero di un film su Jabba the Hutt, uno dei personaggi iconici dell'intera saga di Star Wars, diretto da un regista del calibro di Guillermo del Toro è suggestiva. Tuttavia, è difficile comprendere che tipo di film era in costruzione all'epoca; nonostante la cancellazione è possibile che concept e altro materiale legato al progetto sia stato creato e nel caso venisse pubblicato sarebbe certamente interessante scoprire che tipo di film del Toro avesse in mente.



In questi giorni, in un'altra intervista, Guillermo del Toro ha confermato che Tom Cruise avrebbe dovuto recitare in Pacific Rim.