Star Wars, guardate Samuel L. Jackson nei panni di Mace Windu versione Sith!

Le concept art di Star Wars Battlefront 4 sembra che stiano semplicemente aumentando il rimpianto dei fan per quello che avrebbe potuto essere. Dopo aver visto le versioni Sith di Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi, la concept art che ha più stupito è quella di Mace Windu nella versione fedele al Lato Oscuro, Darth Mace Windu.

Mace Windu sul grande schermo è stato interpretato da Samuel L. Jackson. Il Maestro Windu era uno dei leader del Consiglio Jedi ed era quasi riuscito a far cadere l'Imperatore Palpatine una volta scoperto il suo status di Sith ma l'intervento di Anakin ha permesso a Palpatine di uccidere Windu.

Come i suoi colleghi Jedi, Mace Windu indossava abiti semplici e sobri, e aveva un atteggiamento calmo e molto serio. Nonostante ciò fu il primo personaggio della saga a possedere una spada laser viola.



La concept art di Mace Windu nella versione dark mette in risalto un aspetto completamente nuovo del personaggio; un mantello nero sopra la consueta veste Jedi, insieme ad un inedito paio di guanti neri in pelle. L'altro vestito è viola scuro, collegamento cromatico alla spada, circondata da un fulmine elettrico. Inoltre il look del viso è profondamente cambiato, con i capelli biondi o con delle strisce bianche sul volto, nonché il tatuaggio di un teschio in un'altra versione della faccia.

Pensare a Samuel L. Jackson nelle vesti di un Darth Mace Windu è sicuramente qualcosa di affascinante e che avrebbe reso ancora più interessante Battlefront 4.

