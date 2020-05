Star Wars, guardate la meravigliosa nuova interfaccia di Disney+ per la festa May the 4th

Disney+ dal 4 di maggio inizierà a trasmettere in streaming tutti e nove i film della saga di Star Wars legati al ciclo degli Skywalker, e per promuovere la collezione il servizio on demand ha preparato un design tutto nuovo che unisce gli oltre quattro decenni del franchise.

Si tratta del primo aggiornamento del design per Disney+ da quando il servizio ha debuttato a novembre 2019: il concept, che trovate in calce all'articolo, è stato realizzato dal leggendario designer e illustratore Ralph McQuarrie, con gli utenti della piattaforma che potranno accedere a una pagina di dedicata interamente alla saga.

Altri artisti i cui lavori di Star Wars saranno presenti nelle varie gallery sono Doug Chiang e Seth Engström, e i contenuti saranno aggiornati continuamente fino al 4 maggio, lo Star Wars Day, con opere d'arte dedicate ad ogni film e serie tv, tra cui: “A New Hope” (1977); “The Empire Strikes Back” (1980); “Return of the Jedi” (1983); “The Phantom Menace” (1999); “Attack of the Clones” (2002); “Revenge of the Sith” (2005); “The Force Awakens” (2015); e “The Last Jedi” (2017). Inoltre, Disney+ presenterà anche concept art esclusivi per Star Wars: “Rogue One”, “Solo”, “The Mandalorian”, “Star Wars: The Clone Wars”, “Star Wars: Rebels” e “Star Wars: Resistance. "

"L'esclusiva architettura incentrata sul marchio di Disney+ ci offre l'opportunità di essere creativi su come mostrare e coinvolgere i fan sul contenuto", ha affermato Michael Paull, presidente di Disney Streaming Services. Che ne pensate di questa iniziativa? Ditecelo nei commenti.

