Star Wars, grosse novità sul film di Taika Waititi: le riprese partiranno nel 2024?

Nello stesso rapporto di Deadline in cui è stato annunciato l'adattamento di Klara and the Sun diretto da Taika Waititi, il magazine ha fornito anche un prezioso aggiornamento sullo stato dei lavori del tanto chiacchierato nuovo film di Star Wars creato dal regista di Thor e Jojo Rabbit.

Tra i tre nuovi film di Star Wars annunciati alla Star Wars Celebration non c'era assolutamente alcuna menzione di questo misterioso nuovo titolo legato alla saga, ma nelle interviste di rito la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha lasciato intendere che il film di Star Wars di Taika Waititi procede con calma, anche per via dei numerosi impegni dell'autore, e che per questo motivo il progetto ha dovuto saltare l'appuntamento con i riflettori. Dal nuovo rapporto di Deadline, però, arrivano importanti novità per la galassia lontana lontana.

Stando a ciò che si legge sulle pagine del magazine, infatti, Taika Waititi è estremamente entusiasta del suo film di Star Wars e si è "impegnato a dirigerlo l'anno prossimo". Al momento nulla di confermato ufficialmente né tanto meno scolpito nella pietra, e anzi gli appassionati della saga di Star Wars dovrebbero ormai essersi abituati a slittamenti e progetti prima annunciati e poi finiti nel dimenticatoio, ma gli aggiornamenti sul film di Taika Waititi sono abbastanza regolari, sebbene poco significativi, quindi anche in questo caso i fan non possono far altro che aspettare.

Recentemente, tra l'altro, secondo gli insider Taika Waititi sta lavorando intensamente ad Akira, (ormai) mitologico adattamento remake del cult d'animazione, e questo progetto avrebbe rallentato lo sviluppo del nuovo Star Wars.