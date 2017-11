Star Wars: Gli Ultimi Jedi vi mostriamo il nuovo e bellissimo Poster IMAX!

E' stato rilasciato online un nuovo poster davvero bello di Star Wars: Gli Ultimi Jedi . L'immagine è stata creata per il releasee ci sono delle piccole differenze con i poster che abbiamo visto finora.

Per Episodio VIII è stato realizzato questo nuovo poster IMAX e, visto che c'è sempre un velo di segretezza sulle pellicole dedicate all'universo di Guerre Stellari, quel che possiamo fare è mostrarvi le immagini ufficiali, anche se non sono moltissime, per adesso.

Nell'immagine si vedono in modo piuttosto prominente alcuni dei personaggi classici come R2-D2, C-3PO, e BB-8. Luke Skywalker (Mark Hamill), sovrasta tutti ma è il mantello di Rey (Daisy Ridley), che lascia aperti i soliti dubbi su quale sia il lato della Forza che abbraccerà l'eroina.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva in sala in Italia il 13 dicembre 2017.