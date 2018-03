Star Wars: Gli Ultimi Jedi valanga SPOILER parte 2: tutte le rivelazioni dal romanzo!

Dando un'occhiata approfondita al romanzo di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, sono uscite diverse notizie interessanti che ci offrono dettagli e colpi di scena inaspettati! Se non volete conoscere nessuna anticipazione però, non proseguite con la lettura della notizia.

La connessione tra Rey e Kylo

Rey sembra padroneggiare la Forza molto presto e questa è una sorpresa, considerando quanto tempo ha impiegato Luke ad impararne i segreti, nella trilogia originale. Bene, una sorta spiegazione ce la danno nel romanzo, quando apprendiamo che la decisione del Supremo Leader Snoke di collegare la mente della ragazza a quella di Kylo Ren ha "regalato" alcune delle conoscenze e delle abilità del malvagio villain, ad imprimersi nel suo cervello, rendendola, così, ancora più capace.



A proposito di Leia che usa la Forza ...

La scena alla "Mary Poppins" del Generale Leia è stata estremamente controversa, soprattutto perché ha rivelato che lei sembra avere esperienza nel maneggiare la Forza, cosa che non avevamo mai visto prima. Il libro si sofferma su questo punto, rivelando che Leia è in grado di usare la Forza, per esempio, per fare il punto su quanti soldati abbia perso, e per "sentire" le emozioni di tutti, segno che sta effettivamente usando le sue abilità da un bel po'.

Questo probabilmente non soddisferà alcuni dei die hard fan, ma il libro potrebbe aver gettato le basi per capire come la Principessa sarà uccisa tra Gli Ultimi Jedi e Episodio IX, visto che, come si è detto, durante l'attacco è stata esposta ai raggi cosmici mentre era nello spazio.

La scelta di Rey

Uno dei momenti più belli de Gli ultimi Jedi arriva quando Rey e Kylo Ren si uniscono per combattere con la Guardia Pretoriana del Leader Supremo Snoke. Sfortunatamente, è un'alleanza che non durerà a lungo e, nel film, svanisce appena dopo che la vecchia spada laser di Luke, esplode. Tuttavia, apprendiamo qui che Rey in realtà ha pensato di uccidere Kylo mentre lui era incosciente (come fece il generale Hux).

Alla fine però, decide che non è la mossa giusta perché, forse - e lei sembra ottimista su questa cosa - lui potrebbe ancora voltare le spalle al Lato Oscuro e, chiaramente, ha ancora un ruolo importante da svolgere nel futuro della Forza.

Snoke ha pensato di uccidere Kylo Ren

Snoke umilia il suo "apprendista" Kylo Ren un bel po' di volte in Gli ultimi Jedi e che alla fine si lui gli si rivolta contro, e lo divide in due. Tuttavia, è stato rivelato che Kylo, nel caso avesse ucciso Rey, come voleva del resto Snoke, non si sarebbe salvato dalla furia del capo, che voleva comunque vedere morto l'ex ben Solo, una volta sconfitta la resistenza perché, a quel punto, avrebbe servito il suo scopo.

Una scena cancellata

L'uscita in Blu-ray di Gli Ultimi Jedi sarà piena zeppa di scene cancellate e una di queste ve la riportiamo qui: la sequenza mostra Rey che individua quello che crede essere un gruppo di predoni diretti verso il villaggio di Caretaker, qualcosa che Luke. spiega, accade ogni mese e deve succedere per evitare che ritornino con truppe anche maggiori

Lei è furiosa per il fatto che lui mostra di voler intervenire, in qualità di Jedi, solo per bilanciare l'equilibrio e agisce per salvarli prima di scoprire che lui l'ha ingannata e quello era solo un altro test.

È interessante notare che, in seguito, Rey e Luke condividono un ballo al festival Caretaker, ma lei se ne va dopo essere stata sconvolta da lui. Resta da vedere se questa parte sarà anch'essa nella versione Blu-ray.

Luke Skywalker, l'insegnante riluttante

Si scopre che Luke non voleva sul serio diventare un maestro Jedi, il responsabile di un gruppo di alunni, cioè. Ha passato anni viaggiando per la Galassia per trovare vari artefatti Jedi (compresi quei sacri testi Jedi) ma fu quando sentì il potere all'interno di suo nipote, che si rese conto che era ora di iniziare un'Accademia Jedi.

Quello che Luke non capì all'epoca, è che Snoke lo stava manipolando perché seguisse quella strada, dal momento che aveva avuto visioni del futuro che rivelavano che l'allenamento di Ben sarebbe finito in tragedia e che avrebbe portato lui all'esilio, mettendo così Luke fuori dai giochi e impedendogli di interferire con i suoi piani.

Rose e Paige

Rose è un personaggio che divide in Gli Ultimi Jedi, ma il libro completa la sua storia, in particolare quella che condivide con sua sorella Paige. Capiamo così di più sulla loro storia familiare, su Otomok (che è stato devastato dal Primo Ordine) e Rose menziona spesso Paige, dandole, di conseguenza, un ruolo molto più ampio nella storia.

Come l'Impero divenne il Primo Ordine

Non sappiamo ancora quando o dove la storia del capo supremo Snoke sarà ulteriormente esplorata, ma il libro fa luce su come il malvagio sia salito al potere. Apparentemente, l'Imperatore aveva un piano chiamato "Contingenza" che, in caso della sua morte e/o caduta dell'Impero, le armi e le risorse sabbero state nascoste nelle Regioni della Galassia sconosciute, per poter essere riutilizzate da un eventuale nuovo gruppo.

Così il comandante Brendol Hux e l'ammiraglio Rae Sloane presero il comando, dopo essersi ritirati in seguito alla sconfitta finale dell'Impero nella battaglia di Jakku, ma quando la vita in quella parte della Galassia si dimostrò troppo dura, fu il capo supremo Snoke che prese in carico il cmando, e aiutò gli ex Imperiali sopravvissuti.

Cosa pensate di tutte queste rivelazioni? Scatenatevi pure nei commenti, qui sotto!