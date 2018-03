Star Wars: Gli Ultimi Jedi valanga SPOILER parte 1: tutte le rivelazioni dal romanzo!

Dando un'occhiata approfondita alla storia romanzata di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, sono uscite diverse notizie interessanti che ci offrono dettagli e colpi di scena davvero inaspettati! Se non volete conoscere nessuna anticipazione però, non proseguite con la lettura della notizia.

L'Imperatore sapeva dell'esistenza del Leader Supremo Snoke

Ci sono state molte speculazioni sulla "vera" identità di Snoke e sui suoi legami con l'Imperatore e questo libro rivela che il maestro di Darth Vader percepì la sua esistenza poco prima della sua scomparsa. Non era del tutto sicuro di cosa stesse percependo attraverso la Forza e, di conseguenza, non agì.

Rey è nata dalla Forza

Il personaggio di Rey non era concepito orfano di padre, come fu per Anakin Skywalker, è stato rivelato che i suoi poteri sono il risultato della Forza Cosmica, a.k.a la volontà dell'universo. Questa forza era dormiente da quando i Sith sono stati distrutti ma è riemersa quando Luke è andato in esilio ed è diventato chiaro che la Galassia aveva bisogno di un nuovo protettore. Questo spiega, in qualche modo, perché Rey è così potente.

La fantastica vita immaginaria di Luke Skywalker

Il libro prende il via con un prologo che ruota intorno a una sequenza che rivela come sarebbe stata la vita di Luke se non avesse mai lasciato Tatooine, salendo sul Millennium Falcon. In questo sogno, Luke non viene mai attaccato dai Tuscan Raiders, non incontra Obi-Wan Kenobi e non diventa mai un Cavaliere Jedi. Invece, sposa la sua amica Camie e prende il controllo dell'attività di suo zio, e vive una vita serena e felice.

Certo, è in una galassia dominata dall'Impero, ma non è questo il problema di Luke! Quando l'eroe si sveglia dal suo sogno, lo interpreta come un segno della Forza sul fatto che grandi cambiamenti stanno arrivando nella sua vita e, ovviamente, ciò accade quando non è passato poi molto tempo dal momento in cui Rey fa il suo arrivo su Ahch-To per confrontarsi con lui e chiedergli aiuto.

Il Funerale di Han Solo

Un sacco di fan di Star Wars sono comprensibilmente sconvolti dal fatto che non abbiamo mai visto i funerali di Han Solo e il fatto che sia morto non è proprio un fatto rilevante in Gi Ultimi Jedi. Bene, il libro dà all'eroe caduto un meritato commiato, perché Leia tiene un piccolo servizio funebre in onore del suo amore, mentre la Resistenza si affretta ad evacuare D'Qar. Ammette che, probabilmente, Han l'avrebbe odiato e, senza un corpo da seppellire, ciò che viene tumulato è una statuetta di legno che lui scolpì per lei il giorno prima della Battaglia di Endor.

Kylo Ren voleva salvare sua madre

Quando è arrivato il momento per Kylo Ren di premere il grilletto e uccidere sua madre, non ce l'ha fatta e sono stati, in realtà, altri due TIE Fighters a prendere la decisione di far esplodere il Generale della Resistenza. Il romanzo rivela che la sua esitazione è il risultato del fatto che il villain sapeva che sua madre non era arrabbiata con lui, ed è anche specificato che lui avrebbe usato la Forza per fermare quei missili, se ne avesse avuto il tempo.



Perché Luke indossava le sue vesti da Jedi?

Se Luke non aveva alcun interesse a rimanere parte dell'Ordine Jedi, perché indossava ancora le loro vesti quando, per la prima volta, ha incontrato Rey? Bene, il libro affronta questo "buco" narrativo rivelando che li indossava perché era in procinto di radunare il coraggio che gli occorreva per bruciare l'albero contenente i sacri testi Jedi e voleva essere vestito per l'occasione. È una spiegazione piuttosto debole, per varie ragioni, ma funziona - anche se in minima parte - e dovrebbe aiutare a tranquillizzare alcuni fan, almeno per ora.

La reunion di Leia e Chewbacca

I fan non erano contenti di Leia che, essenzialmente, ha snobbato Chewbacca, alla fine de Il Risveglio della Forza, ma questo libro li ha più che ricompensati, facendo condividere a questi due iconici personaggi un tenero momento a bordo del Millennium Falcon, a parlare di Luke e Han. Questo incontro aiuta Leia a raccogliere tutto il coraggio che le serve per prendere il comando della Resistenza, e guidarla verso il futuro, dopo le molte perdite subite su Crait.

Luke Skywalker e il Leader Supremo Snoke hanno un incontro

Sfortunatamente, non viene rivelato molto su ciò che accade quando i percorsi di questi due personaggi si incrociano, ma è confermato nel libro che Luke incontra Snoke mentre stava esplorando la Galassia alla ricerca di artefatti Jedi.