Star Wars: Gli Ultimi Jedi - una scena importante non inserita per mancanza di tempo

Una delle scene riguardanti Han Solo non è stato inclusa inperché avrebbe influenzato il ritmo del film.e il suo Han Solo sono tra i simboli più iconici della trilogia originale, forse più di Luke, e neper il suo destino è stata fatta una scelta tragica.

Come i fan di Star Wars forse ricorderanno Harrison Ford chiese a George Lucas di uccidere Han Solo ne Il ritorno dello Jedi perché pensava che sarebbe stata la scelta migliore per il personaggio e per la sua storia. Lucas rifiutò l'idea per ragioni che riguardavano principalmente il merchandising della saga.

Ford tuttavia, qualche anno più tardi, ha ottenuto la morte di Han Solo che aveva sempre desiderato. Ci sono voluti più di trent'anni ma il pubblico ha finalmente visto l'iconico contrabbandiere affrontare la morte per mano del figlio, Ben Solo (Adam Driver). Una decisione che ha influenzato i personaggi nella trilogia sequel e la sua narrativa in generale. E mentre tutti, naturalmente, piansero la morte di Han, venne deciso che la sequenza del funerale non sarebbe stata inserita ne Gli Ultimi Jedi.

In un'intervista a Collider in seguito ad una proiezione IMAX di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il regista Rian Johnson ha spiegato che il funerale di Han Solo avrebbe inciso sul ritmo del film, quindi non hanno nemmeno preso in considerazione l'idea di aggiungere la scena:"Non si è discusso di mostrare il funerale di Han Solo, semplicemente perché, per quanto riguarda il ritmo, non ci sarebbe stato il tempo. Penso al lutto di Luke e penso che in Star Wars purtroppo non c'è tempo per il dolore, bisogna andare avanti".

Questo non significa che la morte di Solo sia stata completamente ignorata. Leia si prende un suo momento per vivere il dolore della scomparsa di Han ma è breve, perché poi il ritmo della narrazione deve riprendere:"Il pensiero è sempre stato, 'Vogliamo rimetterci in piedi e ripartire'" ha proseguito il regista.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi comprende nel cast principale Mark Hamill, Carrie Fisher, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver e Domhnall Gleeson.