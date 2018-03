Star Wars: Gli ultimi Jedi è ufficialmente il blockbuster con più profitti del 2017

Nell'opening weekend dello scorso dicembre, Star Wars: Gli ultimi Jedi si è imposto come il secondo miglior debutto della storia con massiccio incasso di 220 milioni di dollari, secondo solo a, che non è comunque riuscito a raggiungere, dimostrandosi comunque un immenso successo, il più grande del 2017.

Con un incasso complessivo e worldwide di 1 miliardo e 300 milioni di dollari, Deadline riporta oggi ufficialmente che Gli ultimi Jedi è stato il film più redditizio dello scorso anno. La Disney ha pagato alla LucasFilm 4 miliardi di dollari, ma lo studio ha reintegrato circa il 40% in più degli stessi grazie a Il risveglio della Forza, Rogue One e Gli ultimi Jedi, con il secondo che in solitaria ha creato profitti per 1.5 miliardi di dollari.



Il film di Rian Johnson ha realizzato un profitto di 417,5 milioni di dollari, in calo del 46% rispetto a quelli de Il risveglio della Forza (780,10 milioni). Il rapporto di ritorno "cash on cash" era di un salutare 1.72 , quindi in sostanza il film è stato un successo per lo studio, che non cambierà i piani del franchise a dispetto delle critiche, dato che questi includono la nuova trilogia curata dallo stesso Johnson.



Forse il responso negativo di molti fan ha avuto un impatto importante sul calo degli incassi e quindi sulla registrazione dei profitti, ma è stato marginale e sicuramente non così pesante.