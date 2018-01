Star Wars: Gli Ultimi Jedi è stato ritirato da tutti i cinema cinesi!

Star Wars: Gli Ultimi Jedi , il film scritto e diretto dal regista, è stato ritirato da tutte le sale cinematografiche cinesi, dopo il flop al botteghino.

E' di solo pochi giorni fa la notizia che Episodio VIII, Gli Ultimi Jedi, in Cina non ha riscosso il successo sperato. Dopo nemmeno 10 giorni di programmazione era stato infatti ritirato da circa il 90% delle sale cinematografiche. Oggi arriva la news che la pellicola numero otto di Guerre Stellari è stata completamente eliminata da tutti i cinema della Cina.

Il che, a dire il vero, non sorprende particolarmente, se consideriamo il fatto che, come specificato in diverse interviste a fruitori cinesi uscite nei giorni scorsi, l'affezione di questa popolazione orientale alle vicende della Galassia lontana, lontana, non è nemmeno minimamente paragonabile a quella occidentale: loro, anzi, proprio non hanno interesse in Star Wars!

Parlando con The Hollywood Reporter, Jimmy Wu, capo della camera dei cinema della Cina, Lumiere Pavilions, ha dichiarato: "Gli Ultimi Jedi è stato completamente ritirato da tutti i cinema qui. E' andato molto peggio di quanto avremmo potuto aspettarci."

Nonostante questo, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è senza dubbio un successo incredibile per la Lucasfilm, non ai livelli di altre pellicole della saga, certo, ma comunque non sta andando male e questa è una buona cosa, anche in virtù del fatto che è attualmente il capitolo più divisivo dell'intero franchise.