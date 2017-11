Star Wars: Gli Ultimi Jedi spot tv, Rey pronuncia una frase significativa a Luke

Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva tra meno di un mese in sala in Italia, precisamente il 13 dicembre e ora è uscito uno spot tv in cui Rey dice qualcosa di molto importante a

Attenzione alle anticipazioni!

Lo sappiamo, Luke si è ritirato in esilio dopo aver fallito l'addestramento del nipote, Ben Solo aka Kylo Ren. Non essendo riuscito ad indicargli la via della Forza, il Jedi si ritira a vita quasi monastica. Quando Rey lo trova e, presumibilmente, lo convince a farsi addestrare, gli promette che, anche se Kylo l'ha deluso, la stessa cosa non accadrà con lei.

Dobbiamo sempre prendere con le pinze, sia le immagini che le frasi, quando si tratta di spot, teaser o trailer di Star Wars, ma in questa pubblicità per la televisione le inquadrature sono significativamente emozionanti. Date un'occhiata!



Star Wars: Gli Ultimi Jedi, a dicembre, al cinema.