Star Wars: Gli ultimi Jedi, spiegata l'importanza di una particolare scena con Kylo Ren

Mentre Star Wars: Gli ultimi Jedi è a quota 451 milioni nel mondo, il dissenso di alcuni fan non accenna a placarsi, specie in riferimento a diverse scelte di, anche se una è stata spiegata oggi da, co-supervisore del suono nel film.

[ATTENZIONE, SPOILER A SEGUIRE!]



In un'intervista rilasciata così ai microfoni dell'Huffington Post, Klyce ha avuto modo di parlare della scena a torso nudo di Kylo Ren (Adam Driver) e della sua importanza. Questa avviene durante la connessione Forza-telepatica tra Rey (Daisy Ridley) e Kylo, e il tecnico ha spiegato: "Il modo in cui Rian ha deciso di mostrare questa connessione della Forza è stato molto semplicemente quello di non usare CGI e fare solo dei tagli verticali. È pura semplicità nei termini di una grande produzione cinematografica. Abbiamo tagliato al lato di Rey; abbiamo tagliato al lato di Kylo; abbiamo continuato così, avanti e indietro".



E finalmente rivela: "Per questo era importante stabilire quello che Rey stava effettivamente vedendo, per dimostrare che non stesse solo sentendo la voce di Kylo. La scena dove quest'ultimo è senza maglietta e nella quale Rey lo prega di mettersi qualcosa addosso è quindi dimostrazione del fatto che lei lo sta effettivamente vedendo, come se lo avesse davanti agli occhi".



E a voi, ha infastidito questa particolare sequenza? Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi è attualmente proiettato nelle migliori sale italiane.