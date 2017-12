Star Wars: Gli ultimi Jedi, scene inedite nel trailer cinese e nuovi character poster

Mancano ormai soli nove giorni all'arrivo nelle sale dell'attesissimo Star Wars: Gli ultimi Jedi diretto da, ma nella fase finale della campagna marketing, la più viva, ecco arrivare oggi nuovi character poster e un trailer internazionale in cinese del film.

Nel filmato di oggi è così possibile dare un'occhiata a scene finora inedite e mai rilasciate nei trailer precedenti, soprattutto dedicate a quella che ormai è chiaro sarà una battaglia campale sul Pianeta Crait, mondo minerario coperto da un sottile strato di sale bianco che nasconde una superficie composta prevalentemente di materiali rossastri. E qui si vedono trincee e nuovi modelli di AT-AT avanzare verso quella che potrebbe essere una roccaforte della Resistenza.



I character poster sono invece simili ai primissimi rilasciati, anche se i colori sono più scuri e le teste dei protagonisti non vengono mozzate. La storia del film seguirà le vicende successive al Risveglio della Forza, con il Primo Ordine e la Resistenza in guerra e Rey in fase di allenamento con il Maestro Luke Skywalker. Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast anche Mark Hamill, Daisy Rildley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Benicio Del Toro e Laura Dern, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre.