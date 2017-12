Star Wars - Gli Ultimi Jedi: Ron Howard elogia Rian Johnson per il film

Nonostante si trovi al momento impegnato nella post-produzione di Solo, il registasi è preso del tempo per andare con la famiglia al cinema. E quale altro film la famiglia Howard poteva decidere di vedere, se non l'ultimo episodio di Star Wars? Tornato a casa dopo la proiezione,ha twittato il suo commento al film.

Sul social network Ron Howard ha elogiato il lavoro del cast e della troupe de Gli Ultimi Jedi. Al tweet ha risposto lo stesso Rian Johnson con un caloroso ringraziamento.

Ricordiamo che Ron Howard ha sostituito Phil Lord e Chris Miller alla regia di Solo: A Star Wars Story, secondo spin-off della saga di Star Wars dopo Rogue One e dedicato al giovane Han Solo, interpretato da Alden Ehrenreich.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è diretto da Rian Johnson, dopo la parentesi di J.J. Abrams con Il Risveglio della Forza. Abrams tornerà per dirigere Episodio IX.

Il cast de Gli Ultimi Jedi comprende Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Andy Serkis, Benicio del Toro e Laura Dern.

Prodotto da LucasFilm e distribuito dalla Walt Disney Studios Motion Pictures, il film è il secondo capitolo della cosiddetta trilogia sequel ed è arrivato nelle sale il 13 dicembre.

Nel suo primo week-end di programmazione ha fatto registrare un incasso di quasi 500 milioni di dollari in tutto il mondo.