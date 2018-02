Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il romanzo del film svela dei nuovi dettagli... curiosi

L'arrivo di Star Wars: Gli Ultimi Jedi in home video è imminente (in Italia dall'11 aprile), ma ora arrivano in rete dei nuovi dettagli direttamente dal romanzo del film.

Il romanzo debutterà sugli scaffali americani il 9 marzo, ma alcuni dettagli sono già trapelati in rete, seppur non siano stati confermati ufficialmente. Questo romanzo cambierebbe alcune percezioni riguardanti Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Nel film diretto da Rian Johnson, non viene spiegato cosa abbia fatto Luke Skywalker tra gli eventi de Il Ritorno dello Jedi e questo Gli Ultimi Jedi (o, se vogliamo essere precisi, il finale di Star Wars - Il risveglio della forza). Il romanzo, invece, afferma che Luke avrebbe avuto una moglie al suo fianco in questi anni, seppur la sua identità non è ancora stata svelata. Questo è un dettaglio piuttosto interessante che, seppur difficilmente sarà raffigurato sul grande schermo, aiuterà i fan ad unire meglio i puntini.

L'altro dettaglio piuttosto curioso è la presenza di una frase ambigua che lascerebbe intendere un interesse sentimentale di Kylo Ren nei confronti di Rey. Il loro rapporto, sul grande schermo, è volutamente lasciato ambiguo ma il romanzo affermerebbe qualcos'altro. Ovviamente la Lucasfilm ha spiegato che tale romanzo è soltanto una sorta di "extended edition" che include cose mai viste al cinema ma non sappiamo se tutte queste informazioni saranno, comunque, confermate come in continuity o meno.