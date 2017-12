Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rogue One conteneva un easter egg del film

Forse non lo avrete notato, ma se riguardatedopo la visione denoterete un simpatico easter egg di quest’ultimo.

[ATTENZIONE, GROSSI SPOILER A SEGUIRE]

Si tratta di una connessione di natura tecnica che collega direttamente l’Impero Galattico al Primo Ordine. Nel film di Rian Johnson, infatti, gli uomini del Primo Ordine riescono a tracciare i viaggi nell’iper-spazio della Resistenza grazie a una nuova tecnologia. Quello che sembrerebbe una facile scorciatoia narrativa è in realtà il frutto di un lavoro già suggerito nello spin-off.

Come fatto notare da un utente di Twitter, nelle fasi conclusive di Rogue One, quando Jyn Erso è intenta a cercare i piani della Morte Nera su Scarif, davanti a lei compare un file con la dicitura “Hyperspace Tracking Navigational Systems”. Questo suggerisce come l’Impero all’epoca della costruzione della Morte Nera era già al lavoro sulla tecnologia di tracciamento che poi abbiamo visto all’opera ne Gli Ultimi Jedi.

Venuto a conoscenza di questo scambio di tweet, Pablo Hidalgo, a capo dello storygroup della Lucasfilm, ha confermato il tutto.

Insomma, nella Trilogia Sequel niente è lasciato al caso e questi piccoli ammiccamenti sono il frutto di un lavoro certosino anche sul più marginale dei dettagli. Su queste pagine potete leggere la recensione del film e partecipare al nostro sondaggio.