Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson ci svela la SECONDA parola pronunciata nel film

ha già rivelato quale sia la prima parola pronunciata in Star Wars: Gli Ultimi Jedi . Adesso invece ci dice anche la seconda, e a solo 10 giorni dal release del film!

Al Jimmy Kimmel Live il regista di Episodio VIII, Rian Johnson, aveva spifferato la prima parola pronunciata nel suo film: "Siamo...". Volete sapere quale sia la seconda?

Il regista l'ha detta al reporter di Fox 5 Entertainment, Kevin McCarthy, ed è “Non”. Il che, da noi, tradotto potrebbe essere un... "Non siamo"? Eh, ai posteri l'ardua sentenza. Non possiamo che supporre poiché, tra le atre cose, provvediamo solamente alla traduzione e, conoscendo la costruzione della frase in inglese, avere solamente un accenno piccolo come questo non fa che aumentare il dubbio di aver sbagliato.

In lingua originale, comunque, la frase, ad oggi risulta così: "We're not" Potrebbe essere un posto? Oppure una situazione? Chi lo sa!

Nel 2015, J.J Abrams rivelò le prime due parole di Star Wars: il Risveglio della Forza, che erano: "This will" Questo sarà, cioè, ed erano parole pronunciate da Lor San Tekka che aveva in mano la mappa per trovare Luke Skywalker e diceva “Questo inizierà a far andare meglio le cose”.

Diretto da Rian Johnson, Gli Ultimi Jedi vede nel cast: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Star Wars: Gli ultimi Jedi, al cinema in Italia dal 13 dicembre 2017!