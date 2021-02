Star Wars - Gli ultimi Jedi, Rian Johnson svela quale Porg si è portato a casa

Sui social il regista Rian Johnson ha condiviso nel corso degli anni alcuni dettagli sull'esperienza vissuta dirigendo il film. Johnson ha svelato di essersi portato a casa un Porg animatronic dal set del film, specificando di quale personaggio si tratta all'interno della trama e la sequenza con Chewbacca che si ricorderanno i fan.

In risposta ad un fan che gli ha chiesto su Twitter se avesse portato a casa un Porg, Rian Johnson ha condiviso una GIF del momento del film che riguarda il suo Porg:"Il dipartimento delle creature meravigliose me ne ha dato uno. Questo. Un bene prezioso!".



"Si tratta di un'opera animatronic completa, con piume e tutto il resto, sembra un vero animale. Quelle persone sono maghi" ha dichiarato Johnson elogiando il reparto che si è occupato dei caratteristici personaggi di Star Wars.

Il pubblico si è subito innamorato dei Porg nel trailer di Gli Ultimi Jedi. Tuttavia i protagonisti del film non sono sembrati molto entusiasti.

Kelly Marie Tran ha dichiarato che lavorare con gli animatronic è stata un'esperienza bizzarra, poiché la parte richiesta per azionarli ha creato una stranezza cibernetica.



Star Wars - Gli Ultimi Jedi ha creato grande scalpore tra i fan, dividendo quelli che l'hanno amato e quelli che non l'hanno apprezzato. Su Everyeye potete leggere la recensione de Gli Ultimi Jedi e la recensione de L'Ascesa di Skywalker.