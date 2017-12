Star Wars Gli Ultimi Jedi: Rian Johnson e la sua visione, dai genitori di Rey ai Porg

si troverà di fronte un compito non facile, quello di scrivere un'intera nuova trilogia basata sui personaggi di. Per adesso però, si è limitato a spiegarci qualcosa riguardo la sua visione su alcuni argomenti "scottanti" che riguardano Gli Ultimi Jedi , in sala dopodomani.

In una recente intervista con Rolling Stone, ecco cosa ha dichiarato Johnson, per esempio, sul lignaggio di Rey:

"Cosa significa per lei (scoprire chi siano i genitori), e cosa significa per noi, questo è importante, bisogna che sia una rivelazione non tanto scioccante, ma significativa sul piano emotivo, che è l'unica cosa che conta davvero. La sorpresa va bene, ma fino a un certo punto, perché la sorpresa fine a sé stessa è una cosa piuttosto dozzinale. La portata emotiva della frase "Io sono tuo padre" in L'Impero Colpisce Ancora, è il motivo per il quale ci ricordiamo di quel film. Non per il fatto che la rivelazione ci abbia sorpresi, o meglio, non solo per quello. Alcuni potevano immaginare che fosse così, ma è stato l'impatto emotivo della rivelazione a farla diventare epica. Insomma, deve avere un significato soddisfacente, la rivelazione."

Inoltre, Rian Johnson si è soffermato a spiegare che ha studiato Star Wars: Il Risveglio della Forza con religiosa diligenza, in ogni dettaglio. Una delle parti importanti infatti, è stata, nel film diretto da J.J. Abrams, il Forceback, il flashback di Rey nel momento in cui ha toccato la spada laser di Luke. E quello è un fatto che va esplorato, come da stessa ammissione di Johnson. Lui, la questione, pare averla studiata molto approfonditamente.

E i Porg? Beh, il regista ha spiegato che l'idea delle creaturine che tanto stanno scompigliando internet, è venuta fuori dall'osservazione delle Pulcinelle di Mare abitanti dell'isola Skellig Michaeal, dove le scene sono state girate: "Quel luogo è una specie di santuario dei volatili. E c'erano queste adorabili Pulcinelle di Mare per tutta l'isola. E l'idea è stata immediata: facciamo la versione Star Wars di quelle creature. Inoltre volevo assolutamente introdurre qualche elemento di ilarità e leggerezza nelle scene dell'isola. Questa combinazione ha portato alla creazione dei Porg. Chiedo scusa (ride). No, ok, comunque io li amo, li adoro, davvero!"

Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva in sala il 13 dicembre.