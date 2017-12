Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson rivela la prima parola dello script

Quando mancano due settimane all’esordio nelle sale di tutto il mondo diha rivelato qual è la prima parola contenuta nello script del film.

Il regista e il cast della pellicola sono stati ospiti dell’ultima puntata del Jimmy Kimmel Live e qui il primo ha rivelato che la prima parola è: “We’re”. Non una grande rivelazione, che ripete in pratica la strategia pubblicitaria adottata all’epoca della promozione de Il Risveglio della Forza da J.J. Abrams.

Sempre questa settimana, nel corso della sua ospitata al Tonight Show, John Boyega aveva rivelato quale fosse la prima parola pronunciata dal suo personaggio nel film: “Finn si risveglia pensando ancora di essere nella foresta innevata durante la battaglia con Kylo Ren e, quindi, la prima parola che esclama al suo risveglio è ‘Rey’, perché pensa sia ancora in azione. Avà molto da recuperare”.

Durante Good Morning America, invece, Mark Hamill ha evidenziato come una frase da lui pronunciata sia molto importante per l’economia della storia: “’This is not going to go the way you think’. Quando ho letto lo script, sono rimasto impietrito”.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi approderà nelle sale italiane il 13 dicembre 2017.