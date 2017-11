Star Wars: Gli ultimi Jedi, Rian Johnson: "Rey e Kylo doppi protagonisti!"

Manca ormai meno di un mese all'uscita nelle sale dell'attesissimo Star Wars: Gli ultimi Jedi di, ma in piena campagna promozionale proprio oggi lo stesso regista ha avuto modo di tornare a parlare del film in una nuova intervista.

Parlando così ai microfoni di SciFiNow Magazine, Johnson si è soffermato soprattutto su quelli che lui definisce "i due protagonisti principali" del secondo capitolo della nuova trilogia, che sono Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver). Queste le dichiarazioni del regista: "Vedo Rey e Kylo come doppi protagonisti. Ci si identifica con Rey, certo, ma lo si fa anche con Kylo, in un modo mai provato con Darth Vader. So che è così, perché questi film riguardano l'adolescenza e il rifiuto dei genitori e il desiderio di sovrastare i padri; cose nella quali, in una certa misura, tutti noi possiamo identificarci. E l'idea che ci sia un villain con il quale farlo al pari di un protagonista è qualcosa di molto interessante".



Al che è intervenuta anche la stessa Ridley, rispondendo a una domanda sulle "zone di grigio" del film, data la confusione tra le diverse linee di luce e oscurità: "È strano come ne parli Adam. Ha detto che non riguarda la differenza tra buono o cattivo, ma tra buono e giusto. E il suo personaggio crede di agire proprio nel giusto. Non pensa di essere cattivo. Quindi le linee sono comunque offuscate. Anche le persone buone prendono decisioni sbagliate, e al contrario alcune persone cattive possono prendere buone decisioni. La cosa meravigliosa che Rian è riuscito a fare e interrogare moralmente questi personaggi in modo da farli apparire più tridimensionali, o più semplicemente in un modo mai visto prima nella saga".



Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast anche Mark Hamill, Oscar Isaac, John Boyega, Carrie Fisher, Laura Dern e Benicio Del Toro, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 13 dicembre.