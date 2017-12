Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson parla dell'assenza di Lando Calrissian

Dopo non essere comparso ne, il personaggio di Lando Calrissian non ha fatto ritorno nemmeno in

[ATTENZIONE, GROSSI SPOILER A SEGUIRE]

Il panorama dei personaggi storici della saga di George Lucas è molto vasto (Luke, Leia, Chewbacca, C-3PO, R2-D2 e così via…), e anche quelli considerati minori sono stati inclusi o hanno avuto il loro momento di gloria negli episodi della nuova Trilogia Sequel. È il caso dell’Ammiraglio Ackbar e anche di Nien Numb. Tuttavia, il capitano di quest’ultimo personaggio, Lando Calrissian (interpretato da Billy Dee Williams), non si è visto nemmeno nell’ottavo episodio della saga, dopo l’assenza nel capitolo precedente.

Dove sia finito il personaggio, nelle vastità dell’intera galassia lontana lontana, non è dato saperlo, ma a quanto pare Rian Johnson ha considerato per un breve periodo di includerlo nel suo film: “Ovviamente adorerei rivedere Lando. L’ho anche brevemente considerato per una parte insieme al DJ di Benicio Del Toro, ma non credo avreste gradito che uno come Lando tradisse completamente i personaggi in quel modo e avesse quel tipo di morale un po’ ambigua. Perché adoriamo Lando e lo avremmo aspettato con molte aspettative. Inoltre, DJ, il personaggio che incontrano, per quello che riguarda Finn, deve essere moralmente ambiguo, uno di cui non puoi essere sicuro, su cui ti fai delle domande, ma noi adoriamo Lando, quindi non avrebbe funzionato in un contesto simile. Devi scrivere la sceneggiatura in maniera organica. Altrimenti ci porta su territori scomodi”.

La stessa organicità di cui parla Johnson è la stessa che ha permesso il ritorno giusto e denso di significato di un personaggio come il maestro Yoda.