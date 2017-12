Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Rian Johnson parla del grande momento di Leia nel film

I fan di Star Wars hanno potuto finalmente vedere l'ultima performance dinel ruolo di Leia ine l'amata principessa, ora generale Organa, non ha deluso le aspettative. Il film, diretto da, uscito il 13 dicembre, è attualmente nelle sale cinematografiche e ha già sbancato i botteghini a livello globale.

Se non avete ancora visto il film non proseguite nella lettura della news.

Una scena in particolare spicca su tutte per quanto riguarda il personaggio di Leia: il suo corpo che scorre, apparentemente senza vita, nello spazio e l'uso della Forza per potersi spingere verso una nave della Resistenza e potersi salvare la vita.

Il regista del film, Rian Johnson, ha parlato a IGN di quella sequenza:"Si tratta di un'azione riflessa da parte sua. Come quando, nella mia testa, sento parlare i genitori dei bambini che vengono presi sotto dalle macchine e all'improvviso ottengono la forza sovrumana di Hulk e le sollevano. O una persona che sta annegando e risale in superficie. Si tratta di un'azione puramente istintiva."

Il fatto che i creatori non abbiano usato la scena di Leia risucchiata nello spazio come un modo per poterla estromettere dalla saga, è stato un vero sollievo per i fan di tutto il mondo. Johnson ha affermato che non è mai stata concepita la morte di Leia in Star Wars: Gli Ultimi Jedi:"No. Voglio dire, abbiamo avuto una conversazione con Kathy (Kennedy, presidente di LucasFilm), e sono stato davvero contento di aver avuto una cosi bella interpretazione di Carrie.

Se l'avessimo fatto, prima di tutto sarebbe stata una fine insoddisfacente per quel personaggio, e poi avremmo perso la scena tra lei e Luke, quella con lei e Rey alla fine o la scena con Holdo. Così tanti bei momenti che non volevo andassero perduti."

Star Wars: Gli Ultimi Jedi comprende nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.