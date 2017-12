Star Wars: Gli ultimi Jedi, Rian Johnson: "Le toerie dei fan non hanno svelato nulla!"

Dall'arrivo nelle sale due anni fa di Star Wars: Il risveglio della Forza , le fan theory su questioni ancora in sospeso come l'identità dei genitori di) e quella del) hanno letteralmente invaso il web, ma oggiha chiarito come nessuna di queste abbia anticipato nulla di significativo.

"Snoke è Darth Plagueis", "Rey è una Kenobi" e "Luke è passato al Lato Oscuro" sono solo alcune delle teorie apparse in rete nel corso di questi due anni, che però Johnson dichiara oggi ufficialmente inutili e assolutamente lontane dalla realtà.



Queste le dichiarazioni del regista: "Ne ho lette molte di fan theory, ma voglio dire, nessuna di esse si è minimamente avvicinata alla realtà dei fatti, anticipando qualcosa di realmente importante. Adoro leggere queste teorie, perché sono stato anche io un fan di Star Wars e sono stato dall'altra parte del sipario per molto tempo, ma adesso sono dietro ed è bello sbirciare e vedere le persone tentare di indovinare".



Anche la Ridley è intervenuta in merito, soffermandosi sulla fan theory più popolare: "Ho letto questa teoria sull'Immacolata Concezione di Rey, ma solo perché qualcuno mi ha indirizzato verso di essa. Poi anche un'altra che mi voleva come Snoke o qualcosa del genere e ho trovato esilarante vedere come la gente stia cercando di associare un personaggio ad altri personaggi".



Vi ricordiamo Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast anche Mark Hamill, Adam Driver, Carrie Fisher, John Boyega, Benicio Del Toro, Oscar Isaac e Laura Dern, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 13 dicembre.