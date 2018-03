Star Wars: Gli ultimi Jedi - Rian Johnson ha davvero "buttato via" la storia di Abrams?

La questione è semplice: in molti, e non è un segreto, si sono chiesti se la direzione di Rian Johnson non sia stata una volontaria deviazione dalla storia originariamente concepita da J.J. Abrams per la nuova trilogia di Guerre Stellari.poteva essere diverso?

La domanda sorge a causa dell'apparente "disconnessione" tra Episodio VII ed Episodio VIII; il fatto cioè, che la storia sia stata (già da subito) annunciata come un lavoro di tre registi (prima del licenziamento di Colin Trevorrow da parte di Lucasfilm), lascia pensare che i direttori avessero piena libertà creativa. Inoltre, qualche tempo fa, lo stesso Johnson disse di avere carta bianca per ciò che riguardava lo sviluppo dei personaggi.

E forse è proprio questa affermazione ad aver fatto pensare all'eventualità che il regista possa aver buttato via (letteralmente) - o lasciato da parte, se preferite - quella che poteva essere l'idea di J.J. Abrams dell'attuale trilogia di Star Wars per la quale, almeno è così che si sente dire in giro da qualche giorno, pare avesse scritto non solo la sceneggiatura di Star Wars: Il Risveglio della Forza, ma anche le bozze di Episodio VIII e IX.



Daisy Ridley ha, per così dire, "lanciato la pietra dello scandalo", durante un'intervista con il magazine francese Le Magazine GEEK che le ha chiesto quanto della storia del suo personaggio, Rey, fosse stata scritta prima della realizzazione di Episodio VII e quanto dopo il debutto del primo film. Pur non potendo rispondere in dettaglio a questa domanda, ecco cosa ha detto la Ridley:

“J.J. ha scritto "Episodio VII", e anche le bozze di "VIII" e "IX". Poi è arrivato Rian, che ha riscritto Gli Ultimi Jedi. Credo che ci fosse una sorta di "consenso generale" sulle trame principali della trilogia ma, a parte questo, abbiamo concordato che ogni regista dovesse fare il suo film a modo suo. Rian e J. J. Abrams si sono incontrati molte volte per discutere di "Gli Ultimi Jedi" anche se alla fine "Episodio VIII" è per lo più di Rian, che non credo abbia mantenuto nulla della prima stesura della sceneggiatura di "Episodio VIII."

Questo fa davvero pensare che, quindi, Johnson abbia deciso, alla fine, di fare tutto di testa sua. La domanda è, quindi: quanto differiva l'idea iniziale di Abrams per Star Wars: Gli Ultimi Jedi? Certo, è la parola di Daisy Ridley che, essendo un'attrice, magari non ne sa moltissimo di quanto possa essere effettivamente accaduto in cabina di regia, voi che ne dite?