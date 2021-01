Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson conferma un easter egg dedicato ad Han Solo

Autore di uno dei capitoli più controversi e discussi della saga di Star Wars, Rian Johnson ha confermato su Twitter la presenza di un easter egg di Episodio VIII, Gli Ultimi Jedi, dedicato al leggendario Han Solo di Harrison Ford.

Come fatto notare da un fan, una delle bombe che i ribelli stanno per sganciare sull'incrociatore stellare durante la scena iniziale porta una scritta in alfabeto Aurebesh, la lingua fittizia creata per l'universo di Guerre Stellari, la cui traduzione recita "Han vi saluta". Notando il post dell'utente, il regista ha confermato il riferimento condividendo una gif del saluto di Han Solo.

Nonostante le reazioni contrastanti che hanno accompagnato l'uscita del film, capace comunque di incassare oltre oltre 1,3 miliardi di dollari al box office, ricordiamo che Disney ha deciso di affidare a Jhonson lo sviluppo di una trilogia originale di Star Wars. Tuttavia non riceviamo aggiornamenti sul progetto da oltre un anno, e nel corso della presentazione tenuta da Lucasfilm durante l'Investors Day della Disney, sul lato cinema, si è parlato solamente del film Rogue Squadron diretto da Patty Jenkins e della pellicola senza titolo affidata a Taika Waititi.

Nel frattempo, in ogni caso, Johnson sta lavorando al sequel di Knives Out con Daniel Craig.