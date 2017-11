Gli Ultimi Jedi: Rian Johnson assicura che non sarà un omaggio al passato

ha rivitalizzato il franchise di Guerre Stellari e ha introdotto al pubblico nuovi personaggi che sono diventati già dei beniamini dei fan insieme ai personaggi storici della saga. Ma nonostante sia stato un successo di critica e commerciale, il film è stato accusato di essere troppo simile a Una nuova speranza.

Mentre i dettagli sulla trama di Gli Ultimi Jedi, il prossimo episodio, rimangono un mistero, i trailer e gli spot diffusi in questi mesi hanno dato l'impressione al pubblico che Episodio VIII ricorderà L'Impero colpisce ancora.

In queste ore però il regista Rian Johnson, nel corso di un'intervista a SciFiNow Magazine, ha dichiarato che Star Wars: Gli Ultimi Jedi non sarà un omaggio ai precedenti film di Star Wars:"L'idea dell'inevitabile richiamo della nostalgia è molto interessante. Perché è lì ed è impossibile negare la reazione emotiva che si ha camminando all'interno del Millennium Falcon. Sarei un po' titubante ad usare la parola 'omaggio', perché questo farebbe pensare che ci sia solo una specie di manovella che gira e ripete una vecchia canzone perché piace a tutti. Ma raccontare una storia che porta cose nuove, spinge tutto avanti, in una direzione interessante. C'è qualcosa di molto potente in questo."

Star Wars: Gli Ultimi Jedi comprende nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio del Toro. Il film uscirà nelle sale italiane dal prossimo 13 dicembre.