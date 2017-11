Star Wars: Gli ultimi Jedi, Rey e Kylo Ren nelle bellissime cover di Empire Magazine

Ieri erano i Porgs e oggi a essere protagonisti delle nuove, bellissime cover da collezione disono invece) e), protagonisti del prossimo e attesissimo Star Wars: Gli ultimi Jedi di

Giunta sul Pianeta Ahch-To per essere allenata dal Maestro Luke Skywalker (Mark Hamill), Rey raffigura la rinata speranza Jedi, il Lato della Luce, nella cover rappresentato dal classico blu accesso. Kylo Ren è invece ancora corrotto dal male, dall'oscurità, e tenta di liberarsi di quei piccoli e sparuti sprazzi di luce che albergano nel suo cuore. Rappresenta ovviamente il Lato Oscuro della Forza, anche se a detta di Johnson "Kylo Ren non crede di essere cattivo ma di agire nel giusto" al servizio del Primo Ordine.



Insieme alle cover è anche arrivato il rating del film, che ovviamente non sarà Rated-R ma PG12, con "moderata violenza". Nulla di nuovo, insomma. Vi ricordiamo inoltre che la durata del secondo capitolo della trilogia sarà di ben 152 minuti, esattamente 2 ore 32 minuti che lo rendono il film più lungo dell'intero franchise.



Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast anche Oscar Isaac, John Boyega, Carrier Fisher, Andy Serkis, Benicio Del Toro, Domhnall Gleeson, Laura Dern e Kelly Marie Tran, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre 2017.