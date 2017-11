Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il regista aveva pensato a un Luke Skywalker divenuto cieco!

, la cui ultima fatica cinematografica potremo ammirare il 13 dicembre con Episodio VIII della saga di Guerre Stellari, aveva pensato di farci ritrovare Luke, dopo tutto questo tempo, cieco!

E' stata una delle prime idee che il regista ha avuto durante le fasi iniziali di stesura dello script di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Quando rivediamo Luke (Mark Hamill), lui si è autoimposto l'esilio a causa del fallimento dell'allenamento da Jedi che aveva cercato d'impartire a suo nipote, Ben Solo (Adam Driver), divenuto Kylo Ren una volta entrato nelle fila del Primo Ordine, dopo aver abbracciato il Lato Oscuro della Forza.

Dell'arco narrativo che vedremo per Luke, di certo ci sarà l'allenamento a Rey, ma Rian Johnson inizialmente aveva pensato anche a un diverso "stato di salute" per il Cavaliere Jedi:

"Vi ho mai detto che all'inizio, per un breve periodo, ho avuto in mente una cosa tipo "Ok, che succederebbe se Luke fosse cieco?" Sarebbe tipo una specie di samurai cieco? Ma alla fine non l'abbiamo fatto. Prego, non c'è di che :). In effetti non funzionava, non reggeva proprio."

Come l'avreste presa se Luke si fosse rivelato cieco, alla fine? Ditecelo nei commenti: avrebbe avuto senso?

Sinossi: "Star Wars - Gli Ultimi Jedi è il nuovo capitolo della saga di Guerre Stellari. Gli eroi del film Il Risveglio della Forza si uniranno alle leggende della galassia in un’epica avventura piena di scoperte legate agli antichi misteri della Forza e scioccanti rivelazioni sul passato."

Star Wars: Episodio VIII, al cinema dal 13 dicembre.