Star Wars: Gli Ultimi Jedi a quota 934 milioni di dollari in tutto il mondo

Secondo gli analisti, Star Wars: Gli Ultimi Jedi potrebbe diventare il miglior film al box-office di tutto il 2017 e, salvo imprevisti, ci sta riuscendo davvero, nonostante le aspre critiche dei fan che si porta dietro sin dalla sua uscita.

Il film di Rian Johnson, sviluppato dalla Lucasfilm e distribuito dalla Walt Disney Pictures, ha superato la soglia dei 900 milioni di dollari in tutto il mondo. In madrepatria, al momento, si assesta sui 464.6 milioni di dollari mentre a livello internazionale sui 469.6 milioni; in tutto il mondo, dunque, l'ottavo capitolo della saga di Guerre Stellari è arrivato a quota 934.2 milioni di dollari. Un risultato soddisfacente per Star Wars: Gli Ultimi Jedi, in attesa di scoprire se i pronostici di qualche settimana fa - che davano la pellicola ad un miliardo e 600 milioni possibili a fine corsa - si avverino o meno.

Con più di 900 milioni incassati, i nuovi film della saga (dunque, oltre a Gli Ultimi Jedi, includiamo Il Risveglio della Forza e Rogue One: A Star Wars Story), hanno superato i 4 miliardi di dollari complessivamente a livello mondiale, "recuperando" simbolicamente i 4.6 miliardi di dollari spesi dalla Disney per acquisire la Lucasfilm qualche anno fa.

In una nota a margine, nella sola giornata di giovedì Jumanji: Benvenuti nella giungla - che da noi arriverà a gennaio - ha incassato 15 milioni in USA, per un incasso totale in madrepatria di 119.3 milioni di dollari. Ne è costati 90.