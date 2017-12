Star Wars: Gli Ultimi Jedi quasi a quota 800 milioni, Rian Johnson parla delle critiche

Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha diviso in due il pubblico, tanto che i fan hanno persino lanciato una petizione per 'cancellare' il film dalla continuity ufficiale della saga di

Ma il box-office, ovviamente, dice tutt'altra cosa. La pellicola ha superato quota 600 milioni di dollari nel mondo - esattamente ben 610.5 milioni di dollari - e senza ancora aprire in Cina, dove potrebbe fare la differenza, e in cui arriverà soltanto a gennaio. Il film della Lucasfilm non sembra subire grossi cali e, secondo gli analisti, dovrebbe superare i 700 milioni nelle prossime ore e gli 800 milioni, addirittura, il giorno di Natale. Se questo accadrà, lo sapremo soltanto nei prossimi giorni.

Nel frattempo, il regista e sceneggiatore di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson, che aveva già risposto alle aspre critiche dei fan della saga, ha deciso nuovamente di affidarsi a Twitter per chiarire la sua posizione riguardo tutte le recensioni negative degli appassionati del franchise: "L'obiettivo di un cineasta non è mai quello di dividere o di deludere gli spettatori, ma credo che le conversazioni che sono attualmente in corso avrebbero dovuto aver luogo prima o poi. Star Wars ha bisogno di crescere, di andare avanti e restare vitale...".