Star Wars - Gli Ultimi Jedi: quando finirà l'embargo della Disney?

Con l'avvicinarsi della data d'uscita di Star Wars: Gli Ultimi Jedi , si attendono online le prime recensioni sul film, che arriverà nelle sale dal 13 dicembre. In base a quanto scrive ScreenRant, i fan dovranno aspettarsi la revoca dell'embargo per il 12 dicembre, con Gli Ultimi Jedi che è ormai a meno di due settimane dalla sua data d'uscita.

Disney e LucasFilm sono molto fiduciosi sul successo del film, prevedendo d'incassare 200 milioni di dollari già nel week-end d'esordio al botteghino. Sulla revoca dell'embargo al momento la Disney non ha rilasciato comunicati ufficiali. L'indicatore più attendibile per comprendere meglio queste cose sono i film passati di Star Wars e nessuna delle ultime due pellicole ha visto una revoca dell'embargo molto anticipata: quello per Il Risveglio della Forza fu revocato il 16 dicembre, meno di due giorni prima dell'arrivo nelle sale americane mentre Rogue One addirittura dieci ore prima. In base a queste indicazioni i fan dovrebbero aspettarsi di vedere le prime recensioni di Gli Ultimi Jedi tra il 12 e il 13 dicembre.

Al momento si tratta di un'ipotesi plausibile senza nessuna conferma, visto che la Disney non è si è dimostrata esattamente coerente in passato su questo argomento: per La bella e la bestia, ad esempio, le prime recensioni uscirono quasi due settimane e mezzo prima della première, così come Thor: Ragnarok.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è diretto da Rian Johnson e comprende nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio del Toro.