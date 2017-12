Star Wars: Gli Ultimi Jedi pronto a restare in testa, The Greatest Showman delude

Star Wars: Gli Ultimi Jedi , nonostante tutte le critiche da parte dei fan, sta per superare quota 800 milioni di dollari nel mondo e, soprattutto, sarà il vincitore in USA di questo week-end natalizio al cinema.

Il film di Rian Johnson ha dominato il botteghino nella giornata di venerdì con un impressionante dato come 24.6 milioni di dollari, secondo gli analisti chiuderà il week-end Natalizio con circa 102 milioni di dollari. Nonostante ciò, potrebbe superare le aspettative e aggiungere ulteriori 4 milioni, portando la pellicola a superare quota 400 milioni di dollari in madrepatria entro lunedì. Per ora è a quota 321.2 milioni, che non è affatto male. Riguardo le critiche dei fan al nuovo capitolo della saga, che molti fan vorrebbero addirittura 'cancellare' dalla continuity ufficiale lanciando una petizione, il regista e sceneggiatore ha spiegato su Twitter ieri sera: "L'obiettivo di un cineasta non è mai quello di dividere o di deludere gli spettatori, ma credo che le conversazioni che sono attualmente in corso avrebbero dovuto aver luogo prima o poi. Star Wars ha bisogno di crescere, di andare avanti e restare vitale...".

Jumanji: Benvenuti nella giungla, che da noi arriverà a gennaio, dovrebbe debuttare con 60 milioni di dollari alla fine del lungo week-end, mentre Pitch Perfect 3 dovrebbe chiudere con 35 milioni di dollari.

A deludere è l'acclamato The Greatest Showman con Hugh Jackman. Il musical potrebbe portare a casa soltanto 20-25 milioni in questo week-end natalizio.