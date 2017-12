Star Wars: Gli Ultimi Jedi, le Proiezioni prevedono 1 miliardo e 600 milioni d'incasso!

Episodio VIII, Star Wars: Gli Ultimi Jedi potrebbe, secondo le proiezioni, raggiungere l'incasso totale di 1 miliardo e 600 milioni di dollari al box office.

The Hollywood Reporter ha scritto che, alcuni dei loro "insider" del box office si aspettano che Star Wars: Gli Ultimi Jedi, raggiunga il miliardo e seicento milioni di dollari d'incasso al botteghino internazionale, alla fine della corsa nei cinema di tutto il mondo.

Per darvi dei riferimenti, sarebbero seicento milioni di dollari in più di Rogue One: A Star Wars Story e 400 milioni in meno di Episodio VII, che raggiunse i 2 miliardi. Inoltre, uno dei fattori determinanti, sarà l'apertura del mercato cinese, che avverrà a breve.

Vedremo se le proiezioni saranno abbastanza accurate o meno.

Star Wars: "Gli Ultimi Jedi è attualmente in programmazione nei cinema italiani e del mondo e vede un cast formato da Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker, Carrie Fisher nei panni del Generale Leia Organa, Daisy Ridley nei panni di Rey, John Boyega nei panni di Finn, Adam Driver nei panni di Kylo Ren, Oscar Isaac nei panni di Poe Dameron, Lupita Nyong’o nei panni di Maz Kanata, Kelly Marie Tran nei panni di Rose Tico, Laura Dern nei panni del Vice-Ammiraglio Amilyn Holdo, Gwendoline Christie nei panni del Captano Phasma, Andy Serkis nei panni del Supremo Leader Snoke, Domhnall Gleeson nei panni di General Armitage Hux, Benicio Del Toro nei panni di “DJ”, Joonas Suotamo nei panni di Chewbacca, Anthony Daniels nei panni di C-3PO e Jimmy Vee nei panni di R2-D2."