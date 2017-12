Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il primo Director's Cut era lungo più di 3 ore!

Il primo director's cut di Episodio VIII, Star Wars: Gli Ultimi Jedi , era lungoe qualcosa in più. A rivelarlo è lo stesso regista della pellicola di, in uscita il 13 dicembre.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è a meno di due settimane dal release al cinema. In Italia saremo fortunatissimi e lo vedremo con ben due giorni di anticipo rispetto agli amici statunitensi. Il final cut della pellicola del regista Rian Johnson si attesta a 151 minuti, il film più lungo della saga, finora; ma poteva essere più lungo ancora: tre ore e spicci.

Però non vedremo mai l'extended cut di Episodio VIII in home video, perlomeno il regista lo esclude al momento e il motivo è che, nonostante il cut fosse decisamente più lungo, la versione di 151 minuti è sicuramente quella meglio riuscita:

"Sapevamo che avremmo fatto un film lungo fin dall'inizio. Durava più di tre ore il first cut... Ma è venuto fuori molto meglio a due ore e mezza che a più di tre; fatto sta che era un lavoro che dovevo fare inizialmente, era per mettere tutto insieme, è da lì che siamo partiti e sì, era lungo più di tre ore."

Johnson ha poi continuato dicendo che ci sono diverse scene tagliate molto importanti che vedremo in home video ma no, l'extended cut non sarà una delle cose presenti nelle versioni da casa in Blu-Ray:

"No, non voglio realizzare l'extended cut. E questo perché ho l'impressione che quando si vuole inserire l'extended cut è perché si pensa che sia quella la versione migliore del film che si è fatto, mentre per me è quella che vedrete quando sarete al cinema. E per quanto riguarda le scene eliminate, non importa quanto io le ami, sono state tagliate per una ragione ed è tutto relativo alla miglior riuscita del film nella sua interezza. Potete guardare le scene eliminate da sole, penso sia quello il modo migliore per gustarle ma il film è senza dubbio la miglior versione possibile di sé stesso."

Quanto siete curiosi adesso? Noi davvero tantissimo!

Star Wars: Gli ultimi Jedi è stato scritto e diretto da Rian Johnson e vede nel cast: Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Laura Dern, Kelly Marie Tran e Benicio del Toro.

L'Episodio VIII della saga di Guerre Stellari arriva in sala il 13 dicembre 2017.