Star Wars: Gli Ultimi Jedi, primi dettagli sulle scene eliminate del film

Come anticipato, il prossimo 27 marzo debutterà in edizione home video, che tra le altre cose conterrà ben 14 scene eliminate dal montaggio definitivo della pellicola.

Grazie a Entertainment Weekly, possiamo dare un primo sguardo ad alcuni titoli e ad alcune immagine tratte proprio dal materiale scartato in sede di montaggio. Proprio Rian Johnson aveva spiegato in precedenza i motivi principali dietro ai tagli, legati soprattutto al ritmo e alla durata della pellicola:

“C’è moltissimo materiale che abbiamo dovuto tagliare dal film. Il film ne ha sicuramente giovato, ma alcune delle mie singole scene preferite non sono sopravvissute in sede di montaggio. Quindi ci saranno tante, ma proprio tante – e qui sembra stia facendo una televendita per i Blu-Ray – scene estese eliminate incluse negli extra dell’edizione home video. Non vedo l’ora che la gente possa vederle. Avevamo davvero un sacco di buon materiale che è stato scartato per il bene dell’intero film in fase di montaggio”. Su queste pagine trovate anche il trailer dell'edizione home video del film.

Di seguito i titoli di alcune scene mentre per le immagini ufficiali vi rimandiamo al sito ufficiale di EW:

BB-8 Reveals Rey’s Goodbye

Rey and the Raiders of the Caretaker Village

Luke In Mourning

The Supremacy Infiltration

A Different Phasma Showdown