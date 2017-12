Star Wars: Gli Ultimi Jedi, le prime reazioni sono straordinariamente positive

Gli elogi più frequenti riguardano soprattutto la regia di Johnson e le interpretazioni del cast, tra cui svetta Mark Hamill , la cui interpretazione di Luke Skywalker è già definita come la migliore di tutta la saga. I commenti, quelli più commoventi, riguardano anche la performance di Carrie Fisher , l’ultima della sua vita, ma anche Daisy Ridley e Adam Driver non sono stati esenti da complimenti. Di seguito potete visualizzare alcuni tweet dei presenti alla premiere. C'è anche chi, come Erik Davis di Fandango, si spinge oltre: "A mani basse il miglior film dai tempi de L'impero colpisce ancora". L'unico a storcere il naso, pare, The Playlist: "Deludente, non riesco a credere di preferire Il Risveglio della Forza".

#TheLastJedi is incredibly satisfying and hands down Mark Hamill's best performance as Luke Skywalker — Aaron Couch (@AaronCouch) 10 dicembre 2017

Impressed with #StarWars: #TheLastJedi. It makes some big, impressive and surprising moves that I definitely didn't expect. Not all of the plot stuff is exactly perfect, but the character work is once again fantastic, and it's just amazing to see Luke Skywalker back in action. — Eric Eisenberg (@eeisenberg) 10 dicembre 2017

Star Wars: The Last Jedi is everything. Intense, funny, emotional, exciting. It’s jam-packed with absolutely jaw dropping moments and I loved it so, so much. I’m still shaking. pic.twitter.com/fHddWjo201 — Germain Lussier (@GermainLussier) 10 dicembre 2017

#StarWarsTheLastJedi floored me. @rianjohnson and the team nail so much - thrills, laughs, heart and most of all, pushing the characters/overall franchise a major step forward. Some really rich material to explore in the future. Can't wait for more. — Perri Nemiroff (@PNemiroff) 10 dicembre 2017

There’s a scene in #StarWars #TheLastJedi that I keep playing over and over in my head, that is so stunning and unexpected that I don’t want to forget how I felt seeing it for the first time. This movie feels unlike any other Star Wars movie in all the ways I hoped. pic.twitter.com/zlDW4yOjp2 — Terri Schwartz (@Terri_Schwartz) 10 dicembre 2017

#TheLastJedi is absolutely fantastic - gripping, touching, funny and powerful w/ gorgeous shots and the most badass battles. When it gets going, holy crap does it get going. Hands down the best #StarWars movie since Empire pic.twitter.com/nWWAhlNMJo — ErikDavis (@ErikDavis) 10 dicembre 2017

Cannot overestimate just how gorgeous this film is. I salute you @rianjohnson - some of these shots are all-timers and then some — ErikDavis (@ErikDavis) 10 dicembre 2017

#StarWars: The Last Jedi is so beautifully human, populist, funny, and surprising. I cried when one POC heroine got her moment because films like these leave their mark on entire generations -- and representation matters — jen yamato (@jenyamato) 10 dicembre 2017