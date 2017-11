Star Wars: Gli ultimi Jedi, prevista un'apertura da 200 milioni di dollari

Mentre cresce sempre di più l'attesa nei fan per vedere finalmente in sala Star Wars: Gli ultimi Jedi di, ecco arrivare adesso grazie ae alle prime proiezioni nel weekend d'apertura del secondo capitolo della nuova trilogia.

Secondi Deadline, così, i primi rapporti parlerebbero di un'apertura in patria di 200 milioni di dollari, cifra molto importante ma inferiore a quella de Il risveglio della Forza, che nel 2015 si portò a casa 248 milioni, superando brillantemente a fine corsa la soglia dei 2 miliardi al boxoffice mondiale.



THR riporta allo stesso modo numeri più o meno simili, sottolinando come gli insiders della Disney si aspettino che il film superi ampiamente i 174,8 milioni di dollari nell'opening weekend de La Bella e la Bestia, attualmente miglior incasso e apertura dell'anno. Se questo dovesse accadere (e probabilmente sarà così), significherebbe che quattro dei primi cinque maggiori incassi del 2017 apparterrebbero alla Disney, visti i 740 milioni di Thor: Ragnarok e gli 863 milioni di Guardiani della Galassia Vol. 2. Il quinto è invece Wonder Woman della DC.



Inoltre, un'apertura di 200 milioni lascerebbe inserire Gli ultimi Jedi nelle migliori cinque opening della storia del cinema, poco sopra ad Avengers: Age of Ultron e dietro al primo Avengers, entrambi di casa Marvel Studios. Un dominio praticamente incontrastato e al momento incontrastabile.



Star Wars: Gli ultimi Jedi uscirà nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre.